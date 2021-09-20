В Севастополе обезвредили 10 авиабомб времён Великой Отечественной войны

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В Севастополе обезвредили десять авиабомб времён Великой Отечественной войны, весивших от 32 до 250 кг.
В Севастополе обезвредили 10 авиабомб времён Великой Отечественной войны
  • © ГУ МЧС по Севастополю

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Операция прошла успешно, с соблюдением всех мер безопасности», — заявил начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда Анатолий Власов.

Работы проходили при участии группы разминирования Черноморского флота.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 12 боеприпасов времён войны.

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