В Севастополе обезвредили 10 авиабомб времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«Операция прошла успешно, с соблюдением всех мер безопасности», — заявил начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда Анатолий Власов.
Работы проходили при участии группы разминирования Черноморского флота.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 12 боеприпасов времён войны.