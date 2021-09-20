Власти Петербурга выразили соболезнования родным погибших в Перми

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил письмо главе Пермского края Дмитрию Махонину.
Власти Петербурга выразили соболезнования родным погибших в Перми
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ).

«Мы глубоко потрясены случившимся. От бесчеловечных, преступных действий погибли и пострадали люди. Это наше общее горе. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки», — заявил губернатор.

Также стало известно, что соболезнования выразили и казанские вузы, в том числе КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ и ТИСБИ, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службы учебных заведений.

«Чтим память погибших и искренне желаем скорейшего выздоровления и сил тем, кого затронула трагедия», — отметили, в свою очередь, в Лиге студентов Татарстана.

В результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.

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