Власти Петербурга выразили соболезнования родным погибших в Перми

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил письмо главе Пермского края Дмитрию Махонину.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ).

«Мы глубоко потрясены случившимся. От бесчеловечных, преступных действий погибли и пострадали люди. Это наше общее горе. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки», — заявил губернатор.

Также стало известно, что соболезнования выразили и казанские вузы, в том числе КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ и ТИСБИ, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службы учебных заведений.

«Чтим память погибших и искренне желаем скорейшего выздоровления и сил тем, кого затронула трагедия», — отметили, в свою очередь, в Лиге студентов Татарстана.

В результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.