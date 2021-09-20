Генерал-лейтенант Жданов призвал внести изменения в законы о диагностике психических расстройств

Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов призвал внести изменения в законы о диагностике психических расстройств.

В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что все меры по усилению контроля за приобретением оружия уже приняты.

Как отметил эксперт, люди, способные на немотивированные преступления, являются, как правило, психически нездоровыми.

«Подобные заболевания трудно диагностировать, если больной никак не проявляет себя до преступления. Проблема, видимо, в диагностике таких психических расстройств, своевременном их выявлении — в первую очередь среди молодёжи. Вопрос всё более актуален, поэтому требуется пересмотр законодательства в части диагностики психических расстройств», — сказал Жданов.

В результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.

Как передавало ФАН, классный руководитель молодого человека, который устроил стрельбу в вузе, рассказала о своём бывшем ученике.