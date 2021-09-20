В Подмосковье 88 тысяч семей получили электронные удостоверения многодетных
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
«88 тыс. семей из Подмосковья уже получили электронное удостоверение многодетной семьи. Оно пришло им автоматически в личный кабинет на региональном портале госуслуг», — рассказала зампред областного правительства Ирина Каклюгина.
Она пояснила, что такой формат использовали для удобства граждан.
Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе введут новые льготы для семей с детьми.