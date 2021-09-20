В Подмосковье 88 тысяч семей получили электронные удостоверения многодетных

В Минсоцразвития Московской области сообщили, что 88 тыс. многодетных семей в регионе получили соответствующие электронные удостоверения.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«88 тыс. семей из Подмосковья уже получили электронное удостоверение многодетной семьи. Оно пришло им автоматически в личный кабинет на региональном портале госуслуг», — рассказала зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

Она пояснила, что такой формат использовали для удобства граждан.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе введут новые льготы для семей с детьми.