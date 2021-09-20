Губернатор Беглов заявил о совместном развитии Петербурга и Ленобласти

Вопрос о совместном развитии Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут обсуждать новые созывы депутатов заксобраний Петербурга и Ленинградской области.

Об этом сообщает kp.ru.

«Нам нужно объединить наши усилия — депутатского корпуса как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области. У нас очень много проектов: это развязки, дороги, транспорт, экология, переработка мусора, транспортная реформа, совместное строительство, социальные объекты. Объединение усилий даст большой эффект», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее «Невские новости» сообщили, что в Петербурге наградили выдающихся работников здравоохранения города.