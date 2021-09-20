Губернатор Беглов заявил о совместном развитии Петербурга и Ленобласти

Короткая ссылка
Вопрос о совместном развитии Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут обсуждать новые созывы депутатов заксобраний Петербурга и Ленинградской области.
Губернатор Беглов заявил о совместном развитии Петербурга и Ленобласти
  • © gov.spb.ru

Об этом сообщает kp.ru.

«Нам нужно объединить наши усилия — депутатского корпуса как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области. У нас очень много проектов: это развязки, дороги, транспорт, экология, переработка мусора, транспортная реформа, совместное строительство, социальные объекты. Объединение усилий даст большой эффект», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее «Невские новости» сообщили, что в Петербурге наградили выдающихся работников здравоохранения города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить