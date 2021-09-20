Названы самые востребованные у россиян направления для путешествий на Новый год

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Россияне на Новый год рассчитывают посетить Италию, Чехию и Таиланд. Такие данные следуют из результатов опроса, проведённого сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Об этом сообщают «Известия».

56% туристов ожидают открытия новых направлений. 65% путешественников к Новому году рассчитывают посетить европейские страны. В рейтинге оказались и популярные ранее азиатские направления.

Так, 19,5% респондентов ждут, когда для туристов окажется доступна Италия, 16% — Чехия, 11,8% рассчитывают на полное открытие Таиланда.

Также часто клиенты называли Испанию (6,5%), Германию (5,5%), Францию (4,3%) и Индонезию, в частности Бали (3,7%).

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления.

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