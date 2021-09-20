Полковник спецназа рассказал, что делать во время стрельбы
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В беседе с «Радио 1» он посоветовал немедленно обращаться в правоохранительные органы и службы спасения.
«Самое безопасное — забаррикадироваться в классе, в туалете — где угодно», — сказал эксперт.
По его словам, если стрельба происходит на улице, то нужно постараться найти укрытие и спрятаться хотя бы за дерево.
«Если прятаться негде, лучше всего лечь», — рекомендовал Мусиенко.
Ранее Министерство здравоохранения России уточнило, что в результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.
Как передавало ФАН, классный руководитель молодого человека, который устроил стрельбу в вузе, рассказала о своём бывшем ученике.