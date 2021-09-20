В Тюмени возбудили дело по факту смерти ребёнка в результате ДТП

В Тюмени после гибели шестилетней девочки в ДТП возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Инцидент произошёл 18 сентября. Легковой автомобиль KIA совершил наезд на ребёнка после ДТП с Volkswagen в то время, когда девочка шла с семьёй по тротуару. В результате аварии пострадали ещё два человека.

Девочка была госпитализирована, однако медикам не удалось спасти её жизнь.

Как ранее сообщало ФАН, в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.