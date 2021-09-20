Отец задержанного по делу о стрельбе в вузе в Перми рассказал о сыне

Тимур Бекмансуров, отец задержанного по делу о стрельбе в пермском вузе, рассказал RT, что сын интересовался только компьютером и жил с матерью в Перми, а сам мужчина находится в Самаре.

«Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал... Сначала мне позвонила мама моя, сказала: так и так. Я был в шоке, уже позвонил потом жене бывшей, она как раз была в полиции на допросах. Она тоже в шоке, как амёба какая-то, ничего сказать нормально не может», — заявил Бекмансуров.

Мужчина добавил, что не знает, чем обычно был занят его сын.

«Сколько я с ним ни общался, он увлечён только компьютером. Я говорю: «Почему ты гулять не ходишь?» — «Я не хочу гулять, я сижу за компьютером», — рассказал мужчина.

Ранее Министерство здравоохранения России уточнило, что в результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.

Медицинскую помощь оказывают 24 пострадавшим. Студент, устроивший стрельбу, был ранен при задержании.