Губернатор Нижегородской области выразил соболезнования родным и близким погибших в университете в Перми

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших в Пермском государственном университете.

Об этом сообщает ИА «Время Н» .

«Правительство Нижегородской области и все нижегородцы потрясены известием о страшной трагедии в Пермском университете, которая привела к человеческим жертвам. Тяжело осознать и принять, что в один миг оборвалась жизнь сразу нескольких людей: у каждого из них были планы, надежды, мечты. Это невосполнимая утрата для близких и всего общества. Мы разделяем вашу боль и глубоко скорбим вместе с вами», — заявил губернатор.

Никитин также поручил министру образования, науки и молодежной политики Ольге Петровой организовать проверку безопасности в вузах, школах и детских садах.

Как ранее сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.