Губернатор Нижегородской области выразил соболезнования родным и близким погибших в университете в Перми

Короткая ссылка
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших в Пермском государственном университете.
Губернатор Нижегородской области выразил соболезнования родным и близким погибших в университете в Перми
  • РИА Новости

Об этом сообщает  ИА «Время Н» .

«Правительство Нижегородской области и все нижегородцы потрясены известием о страшной трагедии в Пермском университете, которая привела к человеческим жертвам. Тяжело осознать и принять, что в один миг оборвалась жизнь сразу нескольких людей: у каждого из них были планы, надежды, мечты. Это невосполнимая утрата для близких и всего общества. Мы разделяем вашу боль и глубоко скорбим вместе с вами», — заявил губернатор.

Никитин также поручил министру образования, науки и молодежной политики Ольге Петровой организовать проверку безопасности в вузах, школах и детских садах.

Как ранее сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить