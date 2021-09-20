Студенты Пермского университета рассказали подробности трагедии

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Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета рассказали о стрельбе в вузе.
Студенты Пермского университета рассказали подробности трагедии
  • © AP Photo/Anastasia Yakovleva

«Я сама его не видела. Услышала хлопок, побежали люди. Потом ещё один, уже ближе. Поняла, что это выстрелы. Сначала он много стрелял. Потом стал реже. Честно говоря, не знаю зачем, но я, наоборот, пошла на звук. И в этот момент всё прекратилось», — рассказала в беседе с ФАН студентка первого курса.

Трое других первокурсников были одними из тех, кто оказался совсем рядом со стрелком.

«Мы начали сдвигать парты, кафедры. И на одной из них висел мой рюкзак. В этот момент он выстрелил через дверь. И счастье, что попал именно в портфель. Вот чем он стрелял», — сказал очевидец и продемонстрировал оружейную дробь.

Ранее Министерство здравоохранения уточнило, что в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли шесть человек.

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