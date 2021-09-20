Власти Москвы рассказали о преимуществах БКЛ

Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена улучшит транспортную доступность более 100 городских точек притяжения, заявили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил глава Стройкомплекса Андрей Бочкарёв, гражданам будет удобнее добираться до 16 спортивных объектов, более чем 40 парков, зелёных и прогулочных зон, 27 корпусов различных учебных заведений, 38 объектов культуры и досуга.

«На сегодняшний день благодаря БКЛ уже улучшена доступность спортивных объектов в районе Ходынского поля — дворца спорта «Мегаспорт», объектов ЦСКА. Также линия пройдёт по территории Мнёвниковской поймы, где запланировано создание крупного спортивного кластера», — добавил Бочкарёв.

Он также рассказал, что после полноценного запуска линии станет удобнее доезжать до таких парков, как «Сокольники» и «Коломенское».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о планах по строительству Рублёво-Архангельской линии метро.