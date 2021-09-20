Власти Москвы рассказали о преимуществах БКЛ

Короткая ссылка
Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена улучшит транспортную доступность более 100 городских точек притяжения, заявили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства.
Власти Москвы рассказали о преимуществах БКЛ
  • ©портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил глава Стройкомплекса Андрей Бочкарёв, гражданам будет удобнее добираться до 16 спортивных объектов, более чем 40 парков, зелёных и прогулочных зон, 27 корпусов различных учебных заведений, 38 объектов культуры и досуга.

«На сегодняшний день благодаря БКЛ уже улучшена доступность спортивных объектов в районе Ходынского поля — дворца спорта «Мегаспорт», объектов ЦСКА. Также линия пройдёт по территории Мнёвниковской поймы, где запланировано создание крупного спортивного кластера», — добавил Бочкарёв.

Он также рассказал, что после полноценного запуска линии станет удобнее доезжать до таких парков, как «Сокольники» и «Коломенское».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о планах по строительству Рублёво-Архангельской линии метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить