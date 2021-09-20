Опубликованы предварительные итоги выборов в Кировской области

В Кировской области после обработки 99% бюллетеней побеждает «Единая Россия» с 29,57% голосов. По одномандатным округам победу одержали действующие депутаты Госдумы Рахим Азимов и Олег Валенчук.

Об этом сообщает progorod43.

Явка избирателей на выборах в Кировской области составила 45,08%.

«Серьёзных нарушений в ходе выборов не зафиксировано. Всего на выборах-2021 в Кировской области работали 5659 наблюдателей, на участках было установлено 949 камер, изображение с которых передавалось в Центр общественного наблюдения, созданный Общественным штабом по наблюдению за выборами», — сообщили в правительстве Кировской области.

Ранее URA.RU сообщало, что явка на выборы депутатов Государственной думы в Челябинской области после обработки 99,9% бюллетеней составила 46,64%.