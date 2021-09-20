Опубликованы предварительные итоги выборов в Кировской области
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает progorod43.
Явка избирателей на выборах в Кировской области составила 45,08%.
«Серьёзных нарушений в ходе выборов не зафиксировано. Всего на выборах-2021 в Кировской области работали 5659 наблюдателей, на участках было установлено 949 камер, изображение с которых передавалось в Центр общественного наблюдения, созданный Общественным штабом по наблюдению за выборами», — сообщили в правительстве Кировской области.
Ранее URA.RU сообщало, что явка на выборы депутатов Государственной думы в Челябинской области после обработки 99,9% бюллетеней составила 46,64%.