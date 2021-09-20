В Москве рассказали о работах по благоустройству магистрали Большие Каменщики — Пролетарский проспект

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Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что основные работы по благоустройству вылетной магистрали Большие Каменщики — Пролетарский проспект завершены.
В Москве рассказали о работах по благоустройству магистрали Большие Каменщики — Пролетарский проспект
  • © Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Об этом сообщает kp.ru.

«Все воздушные кабельные линии убрали под землю, обновили покрытие на тротуарах и проезжей части, сделали дополнительную водосточную сеть с дождеприёмными колодцами», — сказал Бирюков.

Для пассажиров общественного транспорта на участке у магистрали разместили современные остановочные павильоны. Также реконструированы наземные пешеходные переходы.

На пересечении Новоспасского проезда и 3-го Крутицкого переулка, а также проспекта Андропова и Нагатинской улицы установлены повышенные трамвайные платформы.

Полностью работы по благоустройству должны быть закончены в октябре 2021 года.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству северо-запада столицы.

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