Сотрудник ДПС Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете в Перми

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Сотрудник ДПС Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в университете в Перми.

«Забежал в кабинет очевидец, сообщил, что рядом с университетом слышна стрельба, после чего мы с напарником выдвинулись проверять данную информацию. Увидели, как из университета выбегают люди... Также была слышна стрельба», — рассказал полицейский. 

По его словам, напарник занялся организацией эвакуации людей.

«Я забежал в здание на первый этаж, увидел, как вооружённый молодой человек спускается. Крикнул ему: «Бросай!», после чего он направил оружие на меня и произвёл выстрел. После этого я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружьё, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать медицинскую помощь», — сообщил Калинин.

Ранее стало известно, что число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете составляет 28.

По последним данным, погибли восемь человек.

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