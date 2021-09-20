В Кургане осудили группу мошенниц за хищение 21 млн рублей материнского капитала

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Суд Кургана вынес обвинительный приговор в отношении женщин, которые похитили более 21 млн рублей при помощи сертификатов материнского капитала. Мошенницы будут отбывать наказание в колонии общего режима.
В Кургане осудили группу мошенниц за хищение 21 млн рублей материнского капитала
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные областной прокуратуры.

«Осуждённые, действуя в составе организованной группы, в период с января 2017 года по июнь 2018 года совершили хищение средств материнского капитала… Ими было похищено более 21 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Женщин обвинили в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Суд назначил им наказание сроком от трёх до семи лет лишения свободы.

Как ранее передавал сайт Newinform, в Новосибирской области судят группу телефонных мошенников, жертвами которой стали 47 человек.

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