В вузах Санкт-Петербурга усиливают меры безопасности после трагедии в Перми

В вузах и общежитиях Санкт-Петербурга с 20 сентября вводятся повышенные меры безопасности.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Произошедшее в Перми — трагедия. К сожалению, образовательные организации, да и не только они, не застрахованы от подобных трагедий. Мы дождёмся результатов расследования. В вузах Петербурга и Ленобласти с сегодняшнего дня вводятся повышенные меры безопасности. Специфика работы службы безопасности предусматривает возможность большего контроля. Контроль усилят в учебных корпусах и общежитиях», — рассказал председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

Как ранее сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.