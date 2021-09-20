В вузах Санкт-Петербурга усиливают меры безопасности после трагедии в Перми

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В вузах и общежитиях Санкт-Петербурга с 20 сентября вводятся повышенные меры безопасности.
В вузах Санкт-Петербурга усиливают меры безопасности после трагедии в Перми
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Произошедшее в Перми — трагедия. К сожалению, образовательные организации, да и не только они, не застрахованы от подобных трагедий. Мы дождёмся результатов расследования. В вузах Петербурга и Ленобласти с сегодняшнего дня вводятся повышенные меры безопасности. Специфика работы службы безопасности предусматривает возможность большего контроля. Контроль усилят в учебных корпусах и общежитиях», — рассказал председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов.

Как ранее сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.

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