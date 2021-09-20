Песков прокомментировал стрельбу в университете в Перми

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал стрельбу в университете в Перми.
Песков прокомментировал стрельбу в университете в Перми
  • Reuters

По его словам, экспертную оценку ситуации нужно будет давать правоохранительным органам.

«Но, судя по всему, речь идёт всё-таки о неких отклонениях у молодого человека, который совершил это убийство», — заявил Песков.

Он отметил, что специалисты должны будут разобраться в ситуации и попытаться понять причины трагедии. 

При этом Песков сообщил, что по ужесточению оборота оружия была проделана большая работа и были внесены изменения в законодательство, а также приняты все необходимые меры для выполнения поручения, которое ранее дал президент России.

«Но, к сожалению, вы видите: трагедия произошла, её предстоит проанализировать», — заявил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что студент устроил стрельбу в университете в Перми. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен.

В результате произошедшего погибли восемь человек. По последним данным, пострадали 28.

Как сообщал New Inform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.

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