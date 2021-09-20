Очевидец рассказал подробности о стрельбе в вузе в Перми

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Один из студентов Пермского государственного университета рассказал Ruptly, что нападавший открыл стрельбу по нему и его товарищам возле проходной вуза.
Очевидец рассказал подробности о стрельбе в вузе в Перми
  • Reuters

«Стояли с друзьями на проходной как раз перед парами возле машины. Слышим выстрелы, поворачиваемся, и вот он в 20 метрах здесь стоит с дробовиком», — рассказал он.

По словам студента, они с друзьями разбежались в разные стороны. 

«Вроде никого не зацепил здесь. Он по нам стрелял, попал по моей машине. Но ладно только машина пострадала, мы все живы-здоровы остались», — сообщил он.

Как сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.

Стрельбу устроил студент. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен.

В Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину доложено о стрельбе в университете в Перми.

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