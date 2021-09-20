В России за сутки выявлено 19 744 случая коронавируса
- РИА Новости
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 294 672 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 778 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 793 пациента. Общее число летальных исходов — 198 996.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 510 674 пациента. За сутки выздоровели 11 992 человека, накануне — 13 418.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.