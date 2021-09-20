Стрельбу в Пермском университете устроил студент

Стрельбу в Пермском университете открыл студент, сообщил Следственный комитет.

«По имеющимся данным... студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим», — цитирует РИА Новости официального представителя СК России Светлану Петренко.

Отмечается, что личность подозреваемого установлена.

По словам Петренко, он задержан.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.