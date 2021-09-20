В результате стрельбы в вузе в Перми погибли восемь человек

Стрельбу в Пермском университете устроил студент

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Стрельбу в Пермском университете открыл студент, сообщил Следственный комитет.
Стрельбу в Пермском университете устроил студент
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«По имеющимся данным... студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим», — цитирует РИА Новости официального представителя СК России Светлану Петренко.

Отмечается, что личность подозреваемого установлена.

По словам Петренко, он задержан.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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