Бастрыкин поставил на контроль проверку сообщений о выявленных нарушениях на выборах
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СК России.
Отмечается, что «в ряде региональных следственных управлений уже начаты доследственные проверки».
Также сообщается, что глава СК поставил работу в этом направлении на контроль в центральном аппарате.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы не зафиксировали правонарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах в российских регионах.