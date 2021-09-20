В результате стрельбы в вузе в Перми погибли восемь человек

Бастрыкин поставил на контроль проверку сообщений о выявленных нарушениях на выборах

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений ведомства обеспечить проверку всех переданных из МВД России сообщений о нарушениях в ходе единого дня голосования.
Бастрыкин поставил на контроль проверку сообщений о выявленных нарушениях на выборах
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК России.

Отмечается, что «в ряде региональных следственных управлений уже начаты доследственные проверки».

Также сообщается, что глава СК поставил работу в этом направлении на контроль в центральном аппарате.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы не зафиксировали правонарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах в российских регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить