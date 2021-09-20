Бастрыкин поставил на контроль проверку сообщений о выявленных нарушениях на выборах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений ведомства обеспечить проверку всех переданных из МВД России сообщений о нарушениях в ходе единого дня голосования.

Об этом сообщается на сайте СК России.

Отмечается, что «в ряде региональных следственных управлений уже начаты доследственные проверки».

Также сообщается, что глава СК поставил работу в этом направлении на контроль в центральном аппарате.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы не зафиксировали правонарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования на выборах в российских регионах.