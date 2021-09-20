Пётр Толстой оценил предварительные итоги выборов в Госдуму
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
«Результат хороший, но, конечно, надо делать выводы из такого результата. «Единая Россия» умеет делать выводы, поэтому будем налаживать нашу работу и дальше. А что касается преимущества перед КПРФ, отрадно, что оно двукратное — даже больше чем в два раза», — отметил Толстой.
Ранее сайт «Новый Севастополь» передавал, что более 14 тыс. севастопольцев воспользовались на прошедших выборах в Госдуму системой «Мобильный избиратель».