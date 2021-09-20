Пётр Толстой оценил предварительные итоги выборов в Госдуму

Вице-спикер Госдумы предыдущего созыва Пётр Толстой считает предварительные итоги выборов в нижнюю палату парламента хорошим результатом для «Единой России».

Об этом сообщает Life.ru.

«Результат хороший, но, конечно, надо делать выводы из такого результата. «Единая Россия» умеет делать выводы, поэтому будем налаживать нашу работу и дальше. А что касается преимущества перед КПРФ, отрадно, что оно двукратное — даже больше чем в два раза», — отметил Толстой.

Ранее сайт «Новый Севастополь» передавал, что более 14 тыс. севастопольцев воспользовались на прошедших выборах в Госдуму системой «Мобильный избиратель».