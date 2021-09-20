Пётр Толстой оценил предварительные итоги выборов в Госдуму

Короткая ссылка
Вице-спикер Госдумы предыдущего созыва Пётр Толстой считает предварительные итоги выборов в нижнюю палату парламента хорошим результатом для «Единой России».
Пётр Толстой оценил предварительные итоги выборов в Госдуму
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«Результат хороший, но, конечно, надо делать выводы из такого результата. «Единая Россия» умеет делать выводы, поэтому будем налаживать нашу работу и дальше. А что касается преимущества перед КПРФ, отрадно, что оно двукратное — даже больше чем в два раза», — отметил Толстой.

Ранее сайт «Новый Севастополь» передавал, что более 14 тыс. севастопольцев воспользовались на прошедших выборах в Госдуму системой «Мобильный избиратель».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить