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Турчак назвал два конкурентных преимущества «Единой России» на прошедших выборах

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что преимуществами партии на выборах в Госдуму стали значительное обновление списков и новая предвыборная программа.
Турчак назвал два конкурентных преимущества «Единой России» на прошедших выборах
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru

«Говорить об итоговых результатах пока преждевременно, но высокая явка на выборы говорит о доверии к избирательной системе. Подсчёт голосов начался с Дальнего Востока, и сейчас видно, что «Единая Россия» уверенно побеждает. Причём не только по спискам, но и по нашим кандидатам по одномандатным округам», — заявил Андрей Турчак.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщила, что более 14 тыс. севастопольцев воспользовались системой «Мобильный избиратель» на прошедших выборах.

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