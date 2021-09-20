Турчак назвал два конкурентных преимущества «Единой России» на прошедших выборах
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
«Говорить об итоговых результатах пока преждевременно, но высокая явка на выборы говорит о доверии к избирательной системе. Подсчёт голосов начался с Дальнего Востока, и сейчас видно, что «Единая Россия» уверенно побеждает. Причём не только по спискам, но и по нашим кандидатам по одномандатным округам», — заявил Андрей Турчак.
Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщила, что более 14 тыс. севастопольцев воспользовались системой «Мобильный избиратель» на прошедших выборах.