В результате стрельбы в вузе в Перми погибли восемь человек

Интерфакс: неизвестный открыл стрельбу в университете в Перми

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RT
Неизвестный открыл стрельбу в Пермском госуниверситете.
Интерфакс: неизвестный открыл стрельбу в университете в Перми
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно», — говорится на странице Пермского государственного университета в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности происшествия выясняются.

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