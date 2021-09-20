Интерфакс: неизвестный открыл стрельбу в университете в Перми

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском госуниверситете.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно», — говорится на странице Пермского государственного университета в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности происшествия выясняются.