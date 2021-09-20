Турчак рассказал, сколько мандатов в Госдуме предварительно получает ЕР
- РИА Новости
Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«По состоянию на 08:00 мск, по спискам «Единая Россия» набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов», — цитирует его ТАСС.
По его словам, кандидаты от ЕР побеждают в 195 одномандатных избирательных округах.
По итогам обработки 80,11% протоколов в рамках выборов в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,42% голосов, КПРФ — 19,82%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,37%, «Новые люди» — 5,37%.