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Турчак рассказал, сколько мандатов в Госдуме предварительно получает ЕР

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По предварительным данным на 08:00 мск 20 сентября, партия «Единая Россия» (ЕР) набирает на выборах в Госдуму более 300 мандатов.
Турчак рассказал, сколько мандатов в Госдуме предварительно получает ЕР
  • РИА Новости

Об этом рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«По состоянию на 08:00 мск, по спискам «Единая Россия» набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, кандидаты от ЕР побеждают в 195 одномандатных избирательных округах.

По итогам обработки 80,11% протоколов в рамках выборов в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,42% голосов, КПРФ — 19,82%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,37%, «Новые люди» — 5,37%.

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