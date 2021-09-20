Психолог Таланов назвал признаки негативного влияния на ребёнка в интернете

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Психолог Роман Таланов перечислил признаки того, что ребёнок подвергается нападкам в интернете.
Психолог Таланов назвал признаки негативного влияния на ребёнка в интернете
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Об этом он рассказал в беседе с ФАН.

«Самый распространённый признак — это подавленное настроение. Если вы заметили, что после пребывания в интернете ваше чадо излучает раздражение или агрессию, это стопроцентный признак токсичной беседы с кем-либо», — заявил психолог.

Помимо прочего, признаками «психического заражения» являются взбудораженность, рассеянность, любое изменение в поведении в худшую сторону и неуспеваемость в школе, считает Таланов.

Косвенными признаками подобного воздействия могут являться потеря аппетита и ухудшение сна.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.

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