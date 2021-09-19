Политолог Мартынов прокомментировал первые данные по результатам выборов в Госдуму

Директор Института новейших государств политолог Алексей Мартынов в беседе с RT прокомментировал первые данные по результатам выборов в Госдуму, опубликованные ЦИК России.

«Выборы прошли прекрасно, конкурентно, открыто. Была возможность у избирателей оценить компетенции всех участников, мы это видели на дебатах», — сказал он.

По мнению политолога, первые данные — это данные Дальнего Востока.

«Дальний Восток у нас всегда своеобразно голосует. Каждый регион у нас имеет свои электоральные традиции и предпочтения... Считалось, что это каноническая территория ЛДПР, всегда они занимали первые-вторые позиции, сейчас они откатились на третью с серьёзным отрывом от КПРФ», — объяснил Мартынов.

Ранее в ЦИК подсчитали более 20% протоколов на выборах в Госдуму.