Политолог Мартынов прокомментировал первые данные по результатам выборов в Госдуму

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Директор Института новейших государств политолог Алексей Мартынов в беседе с RT прокомментировал первые данные по результатам выборов в Госдуму, опубликованные ЦИК России.

«Выборы прошли прекрасно, конкурентно, открыто. Была возможность у избирателей оценить компетенции всех участников, мы это видели на дебатах», — сказал он.

По мнению политолога, первые данные — это данные Дальнего Востока.

«Дальний Восток у нас всегда своеобразно голосует. Каждый регион у нас имеет свои электоральные традиции и предпочтения... Считалось, что это каноническая территория ЛДПР, всегда они занимали первые-вторые позиции, сейчас они откатились на третью с серьёзным отрывом от КПРФ», — объяснил Мартынов.

Ранее в ЦИК подсчитали более 20% протоколов на выборах в Госдуму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить