Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 91,89% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 0,08% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Евгений Дрёмов (ЛДПР) набирает 3,38% голосов, Кирилл Скачко (КПРФ) — 2,7%, Владимир Абельмазов («Партия пенсионеров») — 1,35%, а Юрий Осетров («Справедливая Россия — За правду») — 0,68%.

Ранее стало известно, что врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко по итогам обработки 0,09% протоколов лидирует на выборах главы региона. Он набирает 92,15% голосов.

В Ульяновской области по итогам обработки первых протоколов лидирует Алексей Русских, он набирает свыше 84% голосов.