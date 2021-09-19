Песков высказался о своём выигрыше в акции «Миллион призов» после онлайн-голосования
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«Прочитал про это, но сам пока не проверял», — цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, он узнал о своём выигрыше из СМИ.
Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил, что 10 тыс. баллов, выигранные Песковым, равны 10 тыс. рублей для приобретения товаров и услуг у партнёров программы.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму.