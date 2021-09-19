В России за сутки выявлено 20 174 случая коронавируса

За сутки в России выявили 20 174 случая инфицирования коронавирусом. Накануне сообщалось о 20 329 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 274 928 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 793 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 799 пациентов. Общее число летальных исходов — 198 218.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 498 682 пациента. За сутки выздоровели 13 418 человек, накануне — 16 247.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах России.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.