В Кемеровской области на выборах в Госдуму проголосовали более 57% жителей
«По итогам 17 и 18 сентября в Кузбассе проголосовали 1 107 095 человек — 57,21% избирателей. Лидерами по явке стали Промышленновский, Юргинский и Тяжинский муниципальные округа», — говорится в сообщении.
В администрации напомнили, что в Кемеровской области открыты 1697 избирательных участков.
Ранее стало известно, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в выборах в Госдуму и законодательное собрание региона.