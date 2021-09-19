В Кемеровской области на выборах в Госдуму проголосовали более 57% жителей

Администрация Кемеровской области сообщила, что более 57% жителей региона приняли участие в выборах в Госдуму за два дня.

«По итогам 17 и 18 сентября в Кузбассе проголосовали 1 107 095 человек — 57,21% избирателей. Лидерами по явке стали Промышленновский, Юргинский и Тяжинский муниципальные округа», — говорится в сообщении.

В администрации напомнили, что в Кемеровской области открыты 1697 избирательных участков.

Ранее стало известно, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в выборах в Госдуму и законодательное собрание региона.