В Москве назвали число изменивших своё решение на онлайн-голосовании
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- РИА Новости
Об этом рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
«На 17:00 мск [новой функцией] воспользовались 95 тыс. [онлайн-избирателей], для нас это взрывной рост», — приводит слова Венедиктова ТАСС.
Он отметил, что по состоянию на утро 18 сентября число избирателей, воспользовавшихся этой функцией, составляло 50 тыс.
Ранее сообщалось, что более 1 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании в Москве.