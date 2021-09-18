В Москве назвали число изменивших своё решение на онлайн-голосовании

В Москве по состоянию на 17:00 порядка 95 тыс. участников онлайн-голосования в рамках выборов депутатов Госдумы воспользовались функцией изменения поданного голоса.

Об этом рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

«На 17:00 мск [новой функцией] воспользовались 95 тыс. [онлайн-избирателей], для нас это взрывной рост», — приводит слова Венедиктова ТАСС.

Он отметил, что по состоянию на утро 18 сентября число избирателей, воспользовавшихся этой функцией, составляло 50 тыс.

Ранее сообщалось, что более 1 млн человек приняли участие в онлайн-голосовании в Москве.