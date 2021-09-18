Песков прокомментировал несовпадение даты на часах Путина с днём голосования

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему у российского лидера Владимира Путина во время онлайн-голосования на часах была установлена другая дата.
Песков прокомментировал несовпадение даты на часах Путина с днём голосования
  • Reuters

«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на неё не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому да, у него там стоит другая дата», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Путин проголосовал на выборах в онлайн-режиме 17 сентября.

В СМИ появились сообщения о том, что на часах президента в ходе голосования показывалось 10-е число.

Ранее Песков рассказал, что Путин для голосования на выборах в Государственную думу в режиме онлайн использовал телефон одного из своих помощников.

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