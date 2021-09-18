В России за сутки выявлено 20 329 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 20 329 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне сообщалось о 19 905 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 7 254 754 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 799 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 791 пациент. Общее число летальных исходов — 197 425.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 6 485 264 пациента. За сутки выздоровели 16 247 человек, накануне — 16 619.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах России.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.