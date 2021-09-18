В ДТП под Краснодаром погибли четыре человека

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В результате столкновения автомобиля Toyota с грузовиком MAN на трассе А29 под Краснодаром погибли четыре человека.
В ДТП под Краснодаром погибли четыре человека
  • © пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«На 22-м км автодороги А290 Темрюк — Краснодар произошло ДТП с участием двух транспортных средств», — цитирует ТАСС ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Согласно предварительным данным, автомобиль Toyota совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN.

В результате погибли четыре человека, детей среди них нет.

Ранее сообщалось, что при столкновении двух легковых автомобилей с грузовиком в Воронежской области скончались пять человек, в том числе ребёнок.

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