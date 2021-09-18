В Башкирии рассказали о явке на выборы в Госдуму

По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», явка в республике Башкортостан к 20:00 17 сентября превысила 25%.

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Как пишет ТАСС, явка на выборах депутатов Госдумы в Башкортостане в пятницу, 17 сентября, к 20:00 составила 25,07%. Проголосовали более 750 тыс. человек. Ранее сообщалось, что голосование стартовало в республике Башкортостан.