В Башкирии рассказали о явке на выборы в Госдуму
По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», явка в республике Башкортостан к 20:00 17 сентября превысила 25%.
- globallookpress.com
- © Zamir Usmanov
Как пишет ТАСС, явка на выборах депутатов Госдумы в Башкортостане в пятницу, 17 сентября, к 20:00 составила 25,07%.
Проголосовали более 750 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что голосование стартовало в республике Башкортостан.
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