Явка избирателей на выборах в Ростовской области составила более 12%

На выборах депутатов Госдумы и окружной думы в Ростовской области в первый день проголосовали 12,7% избирателей.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего приняли участие в выборах 388 732 человек. Отмечается, что весь процесс фиксируют камеры видеонаблюдения. Ранее сообщалось, что голосование стартовало в Хабаровском крае.