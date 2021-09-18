Явка избирателей на выборах в Ростовской области составила более 12%
На выборах депутатов Госдумы и окружной думы в Ростовской области в первый день проголосовали 12,7% избирателей.
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего приняли участие в выборах 388 732 человек.
Отмечается, что весь процесс фиксируют камеры видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что голосование стартовало в Хабаровском крае.
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