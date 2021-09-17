Зарина Догузова рассказала о работе Ростуризма

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Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала о работе ведомства.
Зарина Догузова рассказала о работе Ростуризма
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«Сегодня и у государства, и у людей есть очень чёткое понимание, что туризм лежит в основе качества жизни современного человека наравне с комфортным жильём и городской средой, образованием и здравоохранением. Мы работаем над тем, чтобы создать пространство для отдыха, досуга и путешествий внутри страны, в каждом регионе, чтобы люди имели возможность с удовольствием путешествовать и ездить по стране», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам главы Ростуризма, многие вопросы можно решить уже сейчас за счёт качественной законотворческой работы.

Как отметила Догузова, работа Ростуризма с профильными комитетами Госдумы и Совфеда выстроена по двум направлениям. Одно из них касается инициатив, заложенных в нацпроект по туризму.

«Помимо нового закона, мы вместе с депутатами и экспертами в течение двух лет дополним и актуализируем весь пакет стандартов и НПА с учётом современных реалий рынка. Уже в этом году мы обновим и заново разработаем стандарты для обустройства пляжей, кемпингов, туристических маршрутов, речных круизов, экологических маршрутов и даже в части арктического туризма и т. д.», — сообщила Догузова.

Она также подчеркнула, что работа с законодательством не ограничена только нацпроектом — постоянно ведётся работа по повышению качества услуг в отрасли.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН подвёл итоги летнего сезона.

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