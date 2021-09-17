Явка на выборы в Челябинской области составила 15,23% в первый день голосования

Явка на выборы в Челябинской области составила 15,23% в пятницу, 17 сентября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный избирком.

«В 20 часов закрылись все избирательные участки в Челябинской области. Члены УИК под запись видеокамер поместили бюллетени в сейфы», — отметили в избирательной комиссии.

Ранее руководитель АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных инициатив», политолог Дмитрий Захаров в беседе с Nation News рассказал о преимуществах электронного голосования.