В Тюменской области подвели итоги первого дня голосования на выборах в Государственную и региональную думы.

Об этом сообщает URA.RU.

«По итогам 17 сентября, на избирательные участки пришли 185 836 тюменцев — это 20,92% от общего числа избирателей. Активнее всего голосовали в Ишиме — здесь явка составила 27,7%», — заявил на онлайн-брифинге глава регионального избиркома Игорь Халин.

Ранее политолог Дмитрий Захаров, руководитель АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных инициатив», в беседе с Nation News рассказал о преимуществах электронного голосования.