В аэропорту Пулково назвали самые популярные направления по России из Петербурга

В аэропорту Пулково назвали самые популярные направления по России из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает kp.ru.

За январь — август 2021 года на внутренних рейсах обслужили 10,4 млн пассажиров.

«Самыми популярными направлениями по России стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск», — заявили в пресс-службе аэропорта.

На международных рейсах обслужено более 1,2 млн пассажиров. Чаще всего из Петербурга летали в Анталью, Стамбул, Ларнаку, Ереван, Ташкент, Франкфурт-на-Майне, Ош, Самарканд, Пафос и Кишинёв.

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