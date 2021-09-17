В Национальном автомобильном союзе дали советы по подготовке машины к зиме

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин дал советы по подготовке машины к зиме.
В Национальном автомобильном союзе дали советы по подготовке машины к зиме
  • РИА Новости

«Когда показания термометра будут устойчиво приближаться к нулю (примерно +5 °C днём), необходимо «переобуться». В этом случае вы будете защищены от случайностей на дороге», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, неделя-полторы езды при высокой температуре на зимней резине ничего не изменит.

Как отметил Шапарин, выбор «шипов» или «липучки» зависит от частоты выезда за город и того, какой это город.

«Если речь, например, про Москву, то я здесь уже много лет езжу на «липучке» и не собираюсь переходить на «шипы». Не вижу в этом никакого смысла», — сказал он.

Эксперт добавил, что если выезды за город носят регулярный характер, то лучше шипованные шины.

Ранее специалист по подбору автомобилей и автоинструктор Григорий Янц в беседе с Inforeactor рассказал о причинах спуска колёс машины.

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