Политолог Солонников рассказал о преимуществах трёхдневного голосования

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Политолог Дмитрий Солонников рассказал о преимуществах трёхдневного голосования.
Политолог Солонников рассказал о преимуществах трёхдневного голосования
  • РИА Новости

«Нагрузка на участки становится меньше в три раза. Если три дня мы голосуем, а не один, значит, людей будет меньше в каждый промежуток времени в три раза. Соответственно, вопрос безопасности, который накладывает действующая эпидемия ковида, — решается», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его прогнозу, число голосующих в этом году может вырасти, так как за три дня найти время проще, чем за один.

Ранее руководитель АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных инициатив», политолог Дмитрий Захаров в беседе с Nation News рассказал о преимуществах электронного голосования.

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