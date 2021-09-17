В Псковской области рассказали о первых данных по числу проголосовавших

В Псковской области рассказали о первых данных по количеству проголосовавших на выборах.

Об этом сообщает агентство «Невские новости».

Как заявили в ходе видеоконференции с районами в информационном центре избирательной комиссии, самую высокую явку показали жители Бежаницкого района. В первый день выборов там проголосовали 10% избирателей.

В Усвятском районе проголосовали 6,5% избирателей, в Пустошкинском — около 5%.

Ранее политолог Дмитрий Захаров, руководитель АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных инициатив», в беседе с Nation News рассказал о преимуществах электронного голосования.