В Псковской области рассказали о первых данных по числу проголосовавших
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство «Невские новости».
Как заявили в ходе видеоконференции с районами в информационном центре избирательной комиссии, самую высокую явку показали жители Бежаницкого района. В первый день выборов там проголосовали 10% избирателей.
В Усвятском районе проголосовали 6,5% избирателей, в Пустошкинском — около 5%.
Ранее политолог Дмитрий Захаров, руководитель АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных инициатив», в беседе с Nation News рассказал о преимуществах электронного голосования.