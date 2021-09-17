Явка в первый день выборов в Хабаровском крае составила более 11%

Явка в первый день выборов в Хабаровском крае составила свыше 11%.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на региональный избирком.

По данным на 20:00, на участки для голосования пришли 112,6 тыс. человек.

Согласно официальной сводке, явка на выборах главы региона составила 11,24%. Около 11,59% избирателей отдали свои голоса на выборах в Госдуму.

Ранее политолог Дмитрий Захаров, руководитель АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных инициатив», в беседе с Nation News рассказал о преимуществах электронного голосования.