В Омской области проголосовали 8,52% избирателей за первые восемь часов
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный избирком.
Наиболее активно голосование проходит в Крутинском районе. Там к 15:00 на выборы пришли 22,93% избирателей.
В Омске на избирательных участках отметились 6,96% жителей.
Ранее политолог Дмитрий Захаров, руководитель АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных инициатив», в беседе с Nation News рассказал о преимуществах электронного голосования.