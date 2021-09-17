В Омской области проголосовали 8,52% избирателей за первые восемь часов

В Омской области за первые восемь часов проголосовали 8,52% избирателей (126 703 жителей региона).

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный избирком.

Наиболее активно голосование проходит в Крутинском районе. Там к 15:00 на выборы пришли 22,93% избирателей.

В Омске на избирательных участках отметились 6,96% жителей.

Ранее политолог Дмитрий Захаров, руководитель АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных инициатив», в беседе с Nation News рассказал о преимуществах электронного голосования.