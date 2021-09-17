В Москве появится более 45 спортивных объектов к 2024 году

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В Москве появится свыше 45 спортивных объектов к 2024 году, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В Москве появится более 45 спортивных объектов к 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Бочкарёв, с начала 2021 года введено в эксплуатацию 15 спортивных объектов, ещё более 30 планируется построить до конца 2023-го.

Среди наиболее значимых строящихся сооружений — Международный центр самбо, центр бокса и ледовый комплекс «Кристалл» на территории Лужников, а также спортивный центр ЦСКА на Ходынском поле.

Ранее ОТР сообщало, что в Кемерове открыли новый спортивный комплекс «Сосновый».

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