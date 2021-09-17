В Москве появится более 45 спортивных объектов к 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметил Бочкарёв, с начала 2021 года введено в эксплуатацию 15 спортивных объектов, ещё более 30 планируется построить до конца 2023-го.
Среди наиболее значимых строящихся сооружений — Международный центр самбо, центр бокса и ледовый комплекс «Кристалл» на территории Лужников, а также спортивный центр ЦСКА на Ходынском поле.
Ранее ОТР сообщало, что в Кемерове открыли новый спортивный комплекс «Сосновый».