В Москве появится более 45 спортивных объектов к 2024 году

В Москве появится свыше 45 спортивных объектов к 2024 году, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Бочкарёв, с начала 2021 года введено в эксплуатацию 15 спортивных объектов, ещё более 30 планируется построить до конца 2023-го.

Среди наиболее значимых строящихся сооружений — Международный центр самбо, центр бокса и ледовый комплекс «Кристалл» на территории Лужников, а также спортивный центр ЦСКА на Ходынском поле.

Ранее ОТР сообщало, что в Кемерове открыли новый спортивный комплекс «Сосновый».