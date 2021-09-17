В Амурской области прошли учения миномётчиков

В Амурской области прошли учения с участием миномётчиков.

Об этом сообщает ОТР.

С помощью беспилотников разведчики определили положение условного противника, после чего огонь открыли артиллеристы.

Комплекс «Сани», задействованный в тренировке, способен производить около 15 выстрелов в минуту. За пять минут по целям выпустили более 500 снарядов.

Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.