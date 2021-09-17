В Амурской области прошли учения миномётчиков

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В Амурской области прошли учения с участием миномётчиков.
В Амурской области прошли учения миномётчиков
  • ©пресс-служба ВВО

Об этом сообщает ОТР.

С помощью беспилотников разведчики определили положение условного противника, после чего огонь открыли артиллеристы.

Комплекс «Сани», задействованный в тренировке, способен производить около 15 выстрелов в минуту. За пять минут по целям выпустили более 500 снарядов.

Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.

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