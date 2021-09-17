В Москве рассказали о реализации программы реновации на северо-востоке города

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В Москве рассказали о реализации программы реновации в Северо-Восточном административном округе.
В Москве рассказали о реализации программы реновации на северо-востоке города
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Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Фактическое переселение жителей по программе реновации в СВАО началось в районах Бабушкинский и Южное Медведково в 2018 году. За три года под заселение переданы 19 домов, благодаря чему около 2 тыс. семей смогли отпраздновать новоселье», — заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

По его словам, на территории СВАО для нужд программы строят и проектируют 34 объекта.

Новые дома готовы в девяти районах округа — Северном и Южном Медведкове, Бабушкинском, Северном, Лосиноостровском, Марьиной Роще, Ярославском, Бутырском и Ростокине.

Всего в СВАО в программу реновации вошло 499 домов. Новое жильё получат 86,5 тыс. человек.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области построили 7188 квартир с начала 2021 года. Их общая площадь составляет 618,7 тыс. кв. м.

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